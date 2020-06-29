Еще 187 тыс человек стали победителями программы "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице прошел новый розыгрыш программы "Миллион призов", в котором победил 187 351 человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Всего состоялось уже четыре розыгрыша с 978 537 выигрышными кодами.

Для участников голосования по поправкам в Конституцию подготовили два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов, где балл равен рублю. Победители смогут обменять их на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах.

Сертификаты с уникальным номером получают жители столицы, пришедшие на участки для голосования. Для регистрации в программе этот код надо отправить в СМС на номер 7377.

Горожане, выбравшие электронное голосование, автоматически получат сообщение с уникальным номером на свой мобильный телефон, указанный в личном кабинете.

Победителей выбирают путем случайного отбора. Им на номер телефона приходит сообщение с результатами и уникальным кодом, который нужно активировать на странице программы "Миллион призов" до 26 июля.

Розыгрыши проходят ежедневно и продлятся до 2 июля. Баллы можно обменять на призы с 26 июня по 31 декабря. К примеру, выигранными баллами можно пополнить карту "Тройка". С 29 июня можно перечислить выигрыш на благотворительность.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

