Детский кружок "Зеленая школа мельника Кузьмы" откроется в парке "Кузьминки-Люблино"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Кружок для детей до 12 лет "Зеленая школа мельника Кузьмы" откроется в парке "Кузьминки-Люблино" 1 июня. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Уроки будут проходить по будням, кроме понедельника, в 11:00. Участники смогут посещать экоуроки, мастер-классы и лекции на свежем воздухе.
"На занятиях детям покажут, как работать в огороде, расскажут об уходе за растениями, проведут уроки по развитию творческих навыков. Посетителей школы также ждут познавательные игры, экскурсии, уроки физкультуры, научные опыты и эксперименты", – говорится в сообщении.
Занятия проходят по адресу: улица Кузьминская, дом 10, строение 1.
Ранее сообщалось, что более 40 000 человек посетили столичные площадки Всероссийской акции "Библионочь". Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что онлайн-трансляцию мероприятий посмотрели 250 000 раз. В общей сложности около 220 учреждений провели более 750 мероприятий.
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