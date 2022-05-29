Праздничный салют прошел в Москве в честь Дня пограничника

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Праздничный артиллерийский салют прошел в столице в честь Дня пограничника.

Отвечал за залпы отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа. В совокупности за четыре минуты было произведено более 1,3 тысячи выстрелов.

Салют запустили из семи установок. Жители столицы смогли увидеть порядка 20 видов фейерверков, в том числе "Рубин", "Слава", "Ассоль" и "Вега". Купола разрывов в диаметре достигали 300 метров.

День пограничника в России отмечают 28 мая. Ранее в этот день Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ РФ с профессиональным праздником.

Президент отметил, что в настоящее время стоящие перед службой задачи особенно значимы в условиях наращивания военного потенциала НАТО у границ России, а также при экономическом, политическом и информационном давлении на страну.

