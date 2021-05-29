Евгений Попов: Необходимо предотвратить застройку природоохранных зон

Фото: Мария Попова
Тележурналист Евгений Попов посетил вебинар депутата Московской городской Думы Александра Козлова, на котором поднимались вопросы экологического развития столицы и ее озеленения.
По мнению журналиста, одной из основных проблем сохранения особо охраняемых природных территорий является коммерческий интерес недобросовестных застройщиков к этим участкам.
"Наша задача – предотвратить несанкционированное строительство в границах природоохранных зон. Любое вмешательство, даже если речь идет о посыпании дорожек галькой, требует проведения государственной экологической экспертизы. Это должно быть утверждено на законодательном уровне", – заявил он.
Козлов поддержал инициативу Попова и подчеркнул, что на данный момент Москва входит в число самых комфортных столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за прошедший год.
Депутат рассказал о программах озеленения, которые сейчас реализуются в Москве. Среди них оказались программа "Миллион деревьев", которая позволила высадить 130 деревьев и 4 миллиона кустарников, а так же программа "Наше дерево", разработанная специально для желающих посадить именное дерево.
При этом Попов отметил, что многие "зеленые" уголки столицы были спасены благодаря инициативе горожан. Так, волонтеры смогли собрать около 100 подписей в защиту Крылатского леса от обустройства.
"Буквально в прошлые выходные мы вместе с волонтерами, жителями и студентами МГУ высадили около 130 саженцев "антоновки" и "белого налива" вдоль Мичуринского проспекта", – рассказал журналист.
Он уточнил, что данная акция стала осуществима именно благодаря обращениям жителей. Более тысячи горожан высказались в поддержку проекта.
"Мы планируем осенью продолжить озеленение проспекта, будет высажено еще около 500 деревьев. Как-то в общении Владимир Чуб, директор Ботанического сада МГУ, привел такой факт: ученые посчитали, что на планете не хватает триллиона деревьев. Мы пытаемся исправить эту ситуацию", – сказал Попов.
Ранее Директор Ботанического сада МГУ поддержал идею тележурналиста Попова об озеленении Москвы. Специалист подчеркнул, что в столице хорошо приживаются все подмосковные виды растений, в том числе растения средней полосы – клены, ясени, дубы, липы, некоторые виды тополей, лиственница.
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