Новый сервис поможет найти утерянный цифровой пропуск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервис получения цифровых пропусков на mos.ru дополнили возможностью поиска пропуска по номеру телефона, если он был не сохранен или утерян. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Раньше в подобных ситуациях горожанам приходилось обращаться в службу технической поддержки и ждать рассмотрения заявки. Теперь они могут буквально за минуту найти все свои пропуска самостоятельно", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Отмечается, что с помощью нового сервиса москвичи также смогут проверить действительность пропуска и при необходимости внести изменения.

Чтобы воспользоваться услугой, на портале nedoma.mos.ru надо выбрать сервис "Найти свои цифровые пропуска". В появившемся окне нужно указать номер телефона, который вносился при получении пропуска, и подтверждающий код из СМС-сообщения. Затем появится перечень цифровых пропусков, оформленных на этот номер.

В случае если пропуск уже недействителен, пользователь увидит дату и причину аннулирования.

Также горожане смогут получить QR-код пропуска и при необходимости внести в пропуск изменения.

Ранее Сергей Собянин продлил пропускной режим в столице до 14 июня. Мэр сообщил, что срок действия пропусков на передвижение по городу будет продлен автоматически.

В частности, по-прежнему будет действовать масочный режим, а также требования соблюдения санитарной дистанции. При этом с 1 июня горожанам разрешат совершать прогулки, но только по определенному графику: не более трех раз в неделю. Выходить из дома для занятий спортом можно каждый день, но только до 9:00.

