Программами центра "Моя карьера" воспользовалось более 10 тысяч человек

15:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В тренингах и вебинарах центра "Моя карьера" за последние два месяца приняло участие более 10 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Тренинги центра "Моя карьера" продолжают регулярно проводиться онлайн, и мы видим, что эта услуга востребована жителями – ежедневно в них участвует более 400 слушателей", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Дистанционные курсы были разработаны с учетом ситуации по коронавирусу. Некоторые программы помогают освоить новые специальности, более востребованные в удаленном формате. К таким программам, например, относятся "Продвижение в сети "Инстаграм", "Коммуникация онлайн", "Резюме для удаленной работы" и другие.
Кроме того, специалисты "Моей карьеры" оказывают психологическую поддержку населению. Для этих целей запущены курсы "Стресс-менеджмент", "Эмоции как ресурс" и "Территория мам".
Актуальное расписание предстоящих курсов и вебинаров доступно на сайте центра. Там же осуществляется запись.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с начала 2020 года число самозанятых в Москве выросло на 42 процента. В среднем ежемесячно в таком статусе регистрируется около 20 тысяч граждан.
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