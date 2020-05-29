Бирюков: ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг в Москве стабилизировалась

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Ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг в столице стабилизировалась, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что в апреле платежная дисциплина снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, однако в мае ситуация нормализовалась.

Бирюков подчеркнул, что организации, финансируемые из городского и федерального бюджетов, оплачивают ЖКУ в полном объеме.

"Жители своевременно получают платежные документы, наши специалисты всегда готовы онлайн или по телефону проконсультировать, как правильно внести оплату за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и дистанционно", – добавил заммэра.

Он напомнил, что из-за ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции, до 1 января 2021 года запрещено отключать коммунальные услуги за долги. Кроме того, должникам не будут начислять пени и штрафы.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил отменить мораторий на штрафы за несвоевременную оплату ЖКУ с мая. Такое мнение он высказал на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В свою очередь, в Минэнерго предложили завершить срок действия моратория с 1 июня. При этом в ведомстве предусмотрели некоторые исключения.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство введет временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги. Согласно принятому постановлению, штрафы за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не будут начисляться до конца года.