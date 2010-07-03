Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:35

Москвичам покажут фотолетопись благоустройства столичных улиц

город выставки

18:35

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Фотолетопись благоустройства столичных улиц покажут москвичам в рамках выставки на Никитском бульваре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Раиса Чигликова.

Он отметил, что с сегодняшнего дня стартует фотовыставка "Москва любит "Автодор", она посвящена деятельности ГБУ "Автомобильные дороги".

"Вашему вниманию представлена настоящая фотолетопись нашего учреждения – порядка трех десятков архивных фотографий. Вы увидите, как производится уборка столичных улиц зимой и летом, как ремонтируются главные московские дороги, наносится разметка, ведутся работы по озеленению", – говорится в сообщении.

Раис Чигликов добавил, что главная цель их проекта – это раскрыть горожанам человеческий труд, который в обыденные дни далеко не все замечают. Посмотреть уникальные фотографии можно до 26 июня нынешнего года.

Ранее сообщалось, что этим летом в столичных парках пройдут тысячи культурных мероприятий. После комплексного благоустройства первый летний сезон открывают пять обновленных парков: зона отдыха "Левобережный", Терлецкая дубрава, Ходынское поле, Ландшафтный парк "Митино" и Парк 50-летия Октября.

Читайте также

город выставки

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика