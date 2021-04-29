Ландшафтный парк "Острова мечты" в Москве откроет летний сезон 1 мая

Фото: пресс-служба парка "Остров Мечты"
Ландшафтный парк "Острова мечты" площадью 44 гектара 1 мая откроет летний сезон для жителей и гостей столицы. Посетители смогут отдохнуть на шезлонгах и в гамаках, покататься на качелях, посидеть за столиком кафе или заняться спортом. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
Этот парк является одной из ключевых городских площадок для семейного отдыха и встреч с друзьями, а также прогулок с детьми, активных развлечений и спорта.
"В видовой зоне у берега Москвы-реки и в южной части парка для посетителей вновь появятся 350 шезлонгов из дерева и ротанга. Помимо шезлонгов, для гостей будут оборудованы 10 комфортных гамаков, где ценители тишины могут отдохнуть и подремать. А еще в парке установлены 35 качелей, которые придутся по душе как детям, так и взрослым", – уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в южном парке для посетителей будут работать четыре павильона общественного питания с разнообразной кухней. Горожане смогут попробовать блюда из меню кафе и ресторанов "Острова мечты", отдыхая под большими зонтами на плетеных креслах и диванах. Также в северном парке состоится открытие кафе "Островок" – там можно будет сытно перекусить или попробовать разные десерты.
Помимо этого, для бегунов и велосипедистов оборудуют дорожно-тропиночную сеть длиной 15 километров. Также в северном парке есть пять спортивных площадок для любителей футбола и баскетбола, а в южном – пять столов для настольного тенниса.
Ранее сообщалось, что в парке "Остров мечты" в Москве открылась новая тематическая зона "Отель Трансильвания", над которой специалисты работали три года.
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