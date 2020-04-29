На портале "Узнай Москву" опубликовали онлайн-квест о балеринах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Портал "Узнай Москву" подготовил новый онлайн-квест к Международному дню танца, который отмечается 29 апреля. Тест посвящен знаменитым русским балеринам, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Каждая из героинь нового квеста на портале "Узнай Москву" в совершенстве владела искусством танца и была новатором, иконой своего времени и основоположницей собственного стиля. В Международный день танца мы предлагаем вспомнить страницы биографий этих выдающихся женщин и места в столице, хранящие память об их жизни и творчестве", – объяснил куратор IT-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.
Квест на платформе получил название "Истории великих танцовщиц". Он доступен как через мобильное приложение, так и на официальном сайте проекта. Вопросы квеста посвящены Айседоре Дункан, Анне Павловой, Майе Плисецкой и другим балеринам России.
Результатами теста можно будет поделиться в социальных сетях. Кроме того, тематическую подборку подготовили на портале "Музейная Москва онлайн".
Прошлое пополнение списка тематических квестов на портале "Узнай Москву" было посвящено истории расширения Тверской улицы и Китайгородской стене. Познавательные тесты были включены в состав мероприятий проекта #Москвастобой.
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