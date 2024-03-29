Строительство жилого комплекса по реновации стартовало в районе Ломоносовском

Фото: stroi.mos.ru

Строительство жилого комплекса по программе реновации началось в столичном районе Ломоносовском по адресу улица Вавилова, з/у 76. Сейчас на площадке идут подготовительные работы, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что комплекс будет состоять из трех корпусов переменной этажности. Его построят на месте двух снесенных пятиэтажек, жильцы которых уже переселились в новостройку по адресу улица Архитектора Власова, дом 2. Под построенными корпусами разместят подземную парковку, спуститься на которую можно будет на лифте. Фасады зданий сделают вентилируемыми, на них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражами.

Всего предусмотрено 266 квартир, из которых 38 – однокомнатные, 190 – двухкомнатные, 38 – трехкомнатные. В жилых помещениях будет готовая улучшенная отделка, которая соответствует стандартам реновации. Первые этажи дома сделают нежилыми, в каждом корпусе оборудуют вестибюль, лифтовой холл, технические помещения и зону с почтовыми ящиками. Жилой комплекс оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Корпуса сформируют "закрытый" двор без автомобилей, прилегающую территорию благоустроят. Специалисты высадят деревья, кустарники и цветы, сделают несколько детских площадок с резиновым покрытием, спортивную зону, а также обустроят зоны тихого отдыха, проложат дорожки, установят скамейки и освещение.

Ранее глава столичного Депстроя рассказывал, что новый дом по реновации в поселке Акулово введут в эксплуатацию уже в этом году. Здание будет высотой 14 этажей. В данный момент завершаются фасадные работы, ведется устройство инженерных сетей и чистовая отделка, добавил он.