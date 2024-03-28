Строительство новостройки в Акулове завершится в 2024 году

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Новостройку по реновации в поселке Акулово введут в эксплуатацию в 2024 году, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Здание будет состоять из двух монолитных секций высотой 14 этажей. Сейчас завершаются фасадные работы, ведется устройство инженерных сетей и чистовая отделка", – прокомментировал глава Депстроя.

Загрутдинов рассказал, что входные группы дома оформят витражным остеклением. Всего в здании разместят 102 квартиры. Две из них оборудуют для маломобильных жильцов: увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.

По словам руководителя Депстроя, первые этажи новостройки сделают нежилыми. Там разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части дома расположат лифтовой холл, комнату для хранения колясок и велосипедов, а также помещение для хранения уборочного инвентаря.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Установят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, зоны для занятия спортом и тихого отдыха. Около новостройки разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, заключил Загрутдинов.

Ранее предприниматели обустроили 40 помещений в новостройках по реновации. На первых этажах зданий разместили торговые, сервисные и бытовые предприятия.