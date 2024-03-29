Археологи нашли пять фарфоровых игрушек XIX века в центре Москвы

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Столичные археологи нашли пять уцелевших фрагментов игрушек XIX века во время работ в 4-м Крутицком переулке. Они уже отреставрированы и в ближайшее время пополнят фонд Музея Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Среди обнаруженных артефактов – голова куклы с аккуратной прической и румянцем на щеках, статуэтка девушки с мандолиной и два пупсика-голыша. В общей сложности в 4-м Крутицком переулке специалисты нашли 300 предметов, которые относятся к XVII–XIX векам, заявил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"У двух пупсов-голышей сохранились только туловища с ручками и ножками. Изначально это были небольшие игрушки длиной всего пять сантиметров. Они пользовались большой популярностью у детей во второй половине XIX века. Мамы и няни разрешали играть с такими пупсами во время купания, чтобы дети не заскучали", – говорится в сообщении.

Археологи пока не выяснили, где были изготовлены найденные фигурки. Предполагается, что их создали в деревне Турыгино, которая находится в Московской области. Там подобных кукол производили на фарфоровом заводе в XIX и в начале XX века.

Еще одна находка, которую специалисты отнесли к детским игрушкам, является фрагментом декоративной фарфоровой статуэтки-девушки, держащей в руках мандолину. У фигурки части тела имеют расплывчатые формы. В настоящий момент также не установлено, в какой стране и на каком предприятии была изготовлена эта игрушка.

В России в позапрошлом столетии фарфоровые игрушки часто создавали кустарным способом. Существовали и крупные предприятия, которые специализировались на изготовлении кукол из фарфора. В те времена была открыта фабрика "Журавлевъ и Кочешковъ" в Москве. В некоторых источниках ее еще называют кукольным императорским заводом.

Еще одно предприятие работало в подмосковном Хотькове. Местные специалисты создавали там фарфоровые головы и отправляли в Европу. В польском городе Калиш действовала кукольная фабрика Адама Шраера и Якоба Фингергута.

Столичный 4-й Крутицкий переулок был назван по подобию находившегося рядом Крутицкого подворья архиереев Сарских и Подонских. Его создали в конце XIII века, а со второй половины XV века стало постоянной резиденцией владык. Епархию упразднили в 1764 году.

Ранее археологи нашли на Яузской улице, доме 11, расходные материалы со следами резьбы по кости. Специалисты пришли к выводу, что на северо-западе Таганского района в XVIII–XIX веках находилась косторезная мастерская. Емельянов рассказал, что такое открытие помогло лучше понять жизнь москвичей, которую они вели 200–250 лет назад.