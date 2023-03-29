На месте гостиницы "Спорт" на Ленинском проспекте построили современный отель

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

На месте советской гостиницы "Спорт" на Ленинском проспекте построили современный отель на 164 номера, сообщил заммэра Москвы столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Восьмиэтажный отель площадью около 33 700 квадратных метров ввели по адресу Ленинский проспект, владение 90/2. Он будет работать под брендом Radisson Blu.

"Этот проект может стать успешным примером реорганизации неэффективно используемых городских территорий", – сказал Бочкарев.

Заммэра напомнил, что в конце прошлого года на этом участке ввели в эксплуатацию крупный многофункциональный комплекс с офисами и подземным паркингом общей площадью более 100 тысяч квадратных метров.

По словам Бочкарева, два здания образуют офисно-гостиничный кластер, который станет драйвером развития территории в районе Проспект Вернадского и будет способствовать созданию новых рабочих мест.

Изначально предполагалось оборудовать в отеле 150 номеров, однако в дальнейшем номерной фонд расширили до 164. Сейчас ведется обустройство отеля: подготовка персонала, гостиничных номеров. Свои площади также готовят коммерческие арендаторы. Первых посетителей отель сможет принять во втором квартале текущего года.

Застройщик уже получил всю необходимую разрешительную документацию для начала эксплуатации здания. В здании устроен многосветный вестибюль. Его дизайн выполнен в соответствии со стандартами международного оператора и соответствует современным трендам и запросам гостей.

На первом этаже отеля расположатся пространства общественного пользования, ресторан с летней террасой и видом на парковую зону, а также коктейльный бар. На втором этаже разместятся конференц-пространства общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, включая бальный зал-трансформер.

Предусмотрены подземный и наземный паркинг. С третьего по восьмой этаж расположен номерной фонд в различных категориях номеров, а на восьмом этаже – представительская гостиная. В здании гостиничного комплекса будет работать фитнес-клуб со SPA-зоной и салоном красоты.

В начале марта заммэра Москвы по вопросам политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что инвесторам представили пять исторических зданий, где можно будет открыть гостиницы.

Кроме того, в рамках роуд-шоу были показаны два здания, которые выставлены на торги по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Победители аукциона должны отреставрировать здания, что позволит перейти на льготную арендную ставку.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор "Розы Хутор" Сергей Бачин в 2023 году планирует создать бизнес по управлению гостиницами под собственными брендами. Места размещения будут пятизвездочными.

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