Строительство бизнес-комплекса "Ростех-Сити" завершили на северо-западе столицы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На северо-западе столицы построили бизнес-парк "Ростех-Сити" за счет средств инвестора. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Отмечается, что объект располагается по адресу Волоколамское шоссе, дом 75А. В настоящее время готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию здания.

В составе бизнес-парка возвели 13 офисных зданий общей площадью 263,2 тысячи квадратных метров, среди которых – малоэтажные здания высотой четыре-пять этажей и среднеэтажные высотой 10 этажей.

Кроме того, в бизнес-парке будет 82 офисных помещения, а также кафе, рестораны, магазины, фитнес-клуб с бассейном. Помимо этого, к высотному зданию примыкает экспоцентр для проведения конференций, выставочных и деловых мероприятий.

Ранее сообщалось, что работы по реконструкции и благоустройству транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Павелецкая" могут завершить до конца 2021 года. Крупный ТПУ на Павелецкой площади объединит пассажиров метро, железной дороги и наземного транспорта.