Возведение монолитных конструкций Дворца бракосочетания в Митине выполнили на 75%

Фото: департамент строительства города Москвы

Специалисты на 75% выполнили строительство монолитных конструкций дворца бракосочетания в столичном районе Митино. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание расположено на улице Дубравной, владении 50/1. В настоящее время там осуществляются мероприятия по устройству внутренних стен и перегородок, уточнил Загрутдинов.

Площадь здания составит свыше 2 800 квадратных метров. На объекте планируется расположить зоны торжественной регистрации брака, залы ожидания и для фотосессий. Отмечается, что на территории устроят комнаты жениха, невесты и оборудуют костюмерную.

Во дворце появятся холл ожидания для подачи заявления о регистрации брака, рабочие кабинеты и служебные помещения. Территорию недалеко от объекта благоустроят.

Ранее стало известно, что в столичном районе Хорошёво-Мнёвники к финалу подошли работы по строительству монолитных конструкций учебного корпуса для школы № 1517. По словам Загрутдинова, объект площадью более 7,5 тысячи квадратных метров находится по адресу улица Генерала Глаголева, дом 5, корпус 3.

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