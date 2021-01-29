Эстакада соединит Юрловский проезд и Костромскую улицу

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Благодаря новой эстакаде получится соединить улицу Костромскую и Юрловский проезд. Об этом заявили в пресс-службе председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлианы Княжевской, сообщает Агентство "Москва".
По информации Москомархитектуры, протяженность нового участка будет составлять порядка 1,2 километра.
"На данный момент связность между районами Бибирево, Алтуфьевский и Отрадное затрудняется за счет необходимости пересечения ветки железной дороги. Сейчас, чтобы попасть из одного района в другой, необходимо совершать неудобные маршруты и выезжать на загруженное Алтуфьевское шоссе или на улицу Широкую", – рассказала Княжевская. По ее словам, проблему с выездом получится решить с помощью эстакады.
Кроме того, эстакада позволит организовать подвоз людей маршрутами наземного общественного транспорта из района Отрадное к станции подземки "Бибирево".
Как отметили в ведомстве, с обустройством дорожной сети повышается комфорт и безопасность пешеходов.
В рамках проекта намерены сделать новые проезды, реконструировать и продлить улицу Римского-Корсакова.
Еще ожидается благоустройство общественных пространств. В частности, там разместят зоны отдыха со скамейками, озеленят территории.
Ранее в Химках открыли новую транспортную развязку. Ее построили над Ленинградским шоссе.
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