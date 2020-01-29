Посвященная Антону Чехову выставка пройдет в Главархиве Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице отметят 160-летие со дня рождения русского писателя Антона Чехова, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В Главном архивном управлении столицы пройдет выставка, посвященная жизни писателя. Работать она будет бесплатно до 15 апреля.
На экспозиции покажут уникальные материалы, связанные с жизнью и творчеством классика. К примеру, можно будет увидеть актовую запись о бракосочетании Чехова и Ольги Книппер. Можно будет ознакомиться с документом о присвоении писателю звания уездного врача.
На выставке покажут ранние публикации классика в прессе, рисунки его брата художника Николая Чехова и известного карикатуриста Михаила Чемоданова, с которыми начинающий писатель сотрудничал в журналах "Свет и тени" и "Будильник".
Отдельный раздел выставки посвятят сотрудничеству Чехова с МХТ и его создателями Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Среди экспонатов – театральные афиши, программы и билеты на спектакли.
Экспозиция будет разделена на тематические блоки: "Чехов в кинематографе", "Чехов в музыке", "Постановки произведений Чехова в московских театрах", "Международные театральные фестивали имени Чехова в Москве".
Помимо этого, по случаю дня рождения писателя "Московская электронная школа" подготовила кроссворд и викторину, где можно узнать интересные факты его биографии.
Ранее сообщалось, что десятки мероприятий, посвященных 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова, подготовили для москвичей столичные культурные центры и библиотеки. Специальная программа будет идти в Москве с 29 января по 25 февраля. Она рассчитана и на детей, и на взрослых. Запланированы десятки мероприятий: литературные вечера, просмотры любимых экранизаций, театральные постановки, викторины, лекции.
В сети кинотеатров "Москино" бесплатно покажут фильмы, снятые по произведениям Антона Чехова. Посмотреть картины можно будет с 27 января по 2 февраля.
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