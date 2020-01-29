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Город

14:00

В составе трех ТПУ Москвы построят многофункциональные комплексы

город строительство

Фото: stroi.mos.ru

В состав транспортно-пересадочных узлов "Рязанская", "Кленовый бульвар" и "Юго-Восточная" войдут многофункциональные комплексы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы столичного департамента по конкурентной политике.

Для ТПУ "Рязанская" рассматривается проект многофункционального центра площадью 10,8 тысячи метров. Стартовая цена на объект составляет 179,3 миллиона рублей.

На ТПУ "Кленовый бульвар" ожидается строительство торгово-развлекательного комплекса и центра госуслуг. Назначенная на лот стартовая цена равна 100,6 миллиона рублей.

Наконец по итогам торгов будет выбран инвестор для строительства МФК на транспортно-пересадочном узле "Юго-Восточная". Стартовая цена объекта площадью 7,9 тысячи квадратных метров установлена на уровне 68,9 миллиона рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до конца февраля – начала марта 2020 года. По условиям договора, инвесторы обязуются построить ТПУ и связанные с ними объекты коммерческой и жилой недвижимости. При этом технологическая часть ТПУ потом переходит к городу, а инвестор реализует коммерческие проекты на предназначенных для этого площадях.

Ранее сообщалось, что в Москве при участии инвесторов построят семь транспортно-пересадочных узлов. Речь идет о лотах в Южном, Западном и Восточном округах. Кроме того, по два объекта располагаются в Северном и Юго-Восточном округах.

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