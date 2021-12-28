Оставшийся участок БКЛ из девяти станций готов более чем на 60%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Оставшийся участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро готов более чем на 60%. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Сегодня на БКЛ продолжаются работы на восточном участке из четырех станций, северо-восточном участке из трех станций, а также ведется реконструкция двух станций бывшей Каховской линии для интеграции их в состав БКЛ", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Готовность северо-восточного участка БКЛ составляет уже 85%. Бочкарев напомнил, что на станции "Марьина Роща" недавно запустили самые длинные в столице эскалаторы, их длина составляет 135 метров. Строительство оставшихся станций планируется завершить в 2022 году.

7 декабря Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок БКЛ от станции "Мнёвники" до "Каховской". Впервые с 1935 года в столичной подземке открыли сразу 10 станций.

Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

