Московская канатная дорога временно не работает из-за сбоя с электричеством

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В понедельник вечером была приостановлена перевозка пассажиров на Московской канатной дороге. Об этом говорится на официальном сайте МКД.

Кроме того, прекратили работу детской горнолыжной школы, а также катание на склоне.

"В 16:55 по московскому времени произошло нарушение подачи электроэнергии на территорию спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы" со стороны города, из-за чего движение воздушной трассы автоматически приостановилось, а также освещение горнолыжного склона было утеряно", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили представители комплекса, всех пассажиров после отключения электричества удалось довезти до станций благодаря резервному генератору. В связи с чем МКД закрыли до восстановления подачи электроэнергии для безопасности гостей.

"Приносим извинения за доставленные неудобства", – добавили представители Московской канатной дороги.

Ранее стало известно, что канатная дорога на Воробьевых горах будет работать в Новый год до 5 утра. Посетители должны быть в масках и перчатках.