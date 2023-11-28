Здание для десяти судебных участков в ЗАО планируют достроить в 2023 году

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Ново-Переделкине завершается отделка фасадов здания для размещения десяти судебных участков мировых судей. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, полностью возведены монолитные конструкции объекта, а на финальной стадии находятся отделочные работы и монтаж инженерного оборудования. Кроме того, специалисты благоустраивают прилегающую территорию.

Семиэтажное здание будет расположено недалеко от станции "Новопеределкино" Солнцевской линии метро и одноименной станции МЦД-4.

Как отметил Загрутдинов, строительно-монтажные работы планируется завершить до конца 2023 года. Там будут размещены 10 залов судебных заседаний с сопутствующими помещениями.

Кроме того, объект будет оснащен системами аудиовидеофиксации судебных заседаний и видео-конференц-связи, а также электронными киосками. Помещения здания суда разделены на судейскую, конвойную и общественную зоны.

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