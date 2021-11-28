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Общество

10:47

Музыка, хореография, театр: каких успехов добиваются ученики московских школ искусств

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

10 ноября завершился конкурс на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Всего было подано порядка 2,9 тысяч заявок от учеников творческих направлений столичных образовательных учреждений. В финал прошли лишь 99 из них. О некоторых из них в своем материале рассказал портал мэра и правительства Москвы.

"В Москве много креативных и талантливых ребят. Чтобы они могли развивать свои способности, в городе создана одна из крупнейших в мире систем дополнительного творческого образования. <...> Конкурс грантов мэра Москвы – отличная возможность продемонстрировать свои умения и получить обратную связь от экспертного жюри", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Так в номинации "Классическая хореография" победила студентка Московского хореографического училища при Московском государственном академическом театре танца "Гжель" Дарья Стерлигова. Для конкурса она сняла видео, на котором исполнила отрывки из двух балетов: "Дон Кихот" Людвига Минкуса и "Талисман" Риккардо Дриго.

"Для меня это было испытание себя, своего рода прыжок перед выпуском из училища. Приходилось много репетировать", – рассказала девушка.

Между тем 14-летняя ученица школы искусств "Старт" Екатерина Вашугина получила Гран-при конкурса и стала лауреатом первой степени в номинации "Архитектура и дизайн". Как рассказала мама девочки, в своем возрасте она уже сотрудничает с модельерами, создает эскизы одежды, а также рисует иллюстрации для детских книг.

Для участия в конкурсе она отправила три проекта: макет парка аттракционов будущего "Механический дракон", эмблему своей школы, а также коллаж из проектов американского архитектора Луиса Кана.

Уточняется, что победители индивидуальных номинаций конкурса получили по 15–50 тысяч рублей, а коллективных – 30–150 тысяч.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина ранее анонсировала грантовую поддержку со стороны города для столичных анимационных студий. Выплаты составят от 500 тысяч до трех миллионов рублей.

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