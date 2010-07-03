Фото: портал мэра и правительства Москвы

Хлебозавод в Зеленограде увеличит свои площади. Решение о предоставлении предприятию земельного участка приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Участок площадью 0,36 гектара расположен в промзоне Алабушево на проспекте Генерала Алексеева, владении 44. На нем возведут новые производственные здания общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров, включая цех производства панировочных сухарей, мелкоштучных хлебобулочных изделий и склады готовой продукции.

Также планируется реконструировать существующие строения общей площадью 3,1 тысячи квадратных метров, в том числе цех производства хлебобулочных изделий. В результате на предприятии создадут 24 новых рабочих места. Прогнозируемый объем инвестиций в реализацию проекта – 130 миллионов рублей.

Хлебозавод № 28 создали в начале 1980-х годов. Наряду с традиционными сортами пшеничного и ржано-пшеничного хлеба он выпускает диетические изделия, хлеб из зерновых смесей и проросшего зерна, национальные хлеба, сдобные и слоеные изделия. На предприятии работают 470 человек.

В начале года сообщалось, что завод хлебобулочных изделий в Ново-Переделкине реконструируют. У него появится несколько новых корпусов, а площадь производственного комплекса увеличится вдвое – до 24 тысяч квадратных метров.

Новые корпуса выполнят в той же стилистике: стены облицуют панелями в светлых тонах. По периметру пройдет красная полоса. Цоколь главного фасада отделают панелями серого цвета. Территорию вокруг хлебозавода благоустроят и озеленят. Планируется оборудовать парковку для легковых и грузовых автомобилей.