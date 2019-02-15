Хлебзавод в Ново-Переделкине ждет реконструкция

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завод хлебобулочных изделий в Ново-Переделкине реконструируют. У него появится несколько новых корпусов, а площадь производственного комплекса увеличится вдвое – до 24 тысяч квадратных метров.

Новые корпуса выполнят в той же стилистике: стены облицуют панелями в светлых тонах. По периметру пройдет красная полоса. Цоколь главного фасада отделают панелями серого цвета.

Территорию вокруг хлебозавода благоустроят и озеленят. Планируется оборудовать парковку для легковых и грузовых автомобилей. Проект реконструкции уже согласовали в Москомархитектуре.

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