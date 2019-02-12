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12 февраля, 14:41

Детский музыкальный театр юного актера спасут от разрушения

город благоустройство

12 февраля, 14:41

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Фото: stroi.mos.ru

Специалисты начали разбирать аварийные участки здания Детского музыкального театра юного актера. Это необходимо, чтобы спасти его от разрушения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Сперва рабочие, приступившие к комплексу работ по реконструкции постройки, завесили театр баннером, а также разобрали кровлю и позднюю настройку.

У здания нет статуса объекта культурного наследия, однако оно относится к исторической застройке и попадает в зоны охраны объектов культурного наследия.

Директор ЦНИИСК имени Кучеренко Иван Ведяков пояснил, что при обследовании театра эксперты выявили немало дефектов и повреждений.

"Значительные крены и отклонения от вертикальной оси стен и существенные повреждения кирпичной кладки. Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находится фундамент стен. <...> В связи с этим возникла необходимость существенной замены кирпичной кладки и восстановлении вертикального положения стен", – сказал Ведяков.

Проект работ, в соответствии с которым при переборке аварийных участков кирпичной кладки стен их исторический архитектурный облик останется неизменным, уже согласован.

На прошлой неделе завершилась реставрация дома Щапова в бывшей Немецкой слободе. Специалисты восстановили некоторые утраченные элементы.

город благоустройство

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