Детский музыкальный театр юного актера спасут от разрушения

Специалисты начали разбирать аварийные участки здания Детского музыкального театра юного актера. Это необходимо, чтобы спасти его от разрушения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.
Сперва рабочие, приступившие к комплексу работ по реконструкции постройки, завесили театр баннером, а также разобрали кровлю и позднюю настройку.
У здания нет статуса объекта культурного наследия, однако оно относится к исторической застройке и попадает в зоны охраны объектов культурного наследия.
Директор ЦНИИСК имени Кучеренко Иван Ведяков пояснил, что при обследовании театра эксперты выявили немало дефектов и повреждений.
"Значительные крены и отклонения от вертикальной оси стен и существенные повреждения кирпичной кладки. Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находится фундамент стен. <...> В связи с этим возникла необходимость существенной замены кирпичной кладки и восстановлении вертикального положения стен", – сказал Ведяков.
Проект работ, в соответствии с которым при переборке аварийных участков кирпичной кладки стен их исторический архитектурный облик останется неизменным, уже согласован.
На прошлой неделе завершилась реставрация дома Щапова в бывшей Немецкой слободе. Специалисты восстановили некоторые утраченные элементы.
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