Завершилась реставрация дома Щапова в бывшей Немецкой слободе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершилась реставрация жилого дома Павла Щапова в бывшей Немецкой слободе. Об этом сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"До начала работ дом был в плачевном состоянии. Сейчас зданию вернули его исторический облик. Сначала там провели противоаварийные работы – восстановили кирпичную кладку, а также укрепили несущие стены, фундамент и перекрытия", – сказал он, передает портал мэра и правительства Москвы.

Емельянов также отметил, что несмотря на время белокаменный и лепной декор фасадов сохранился хорошо. Поэтому специалисты всего лишь восстановили некоторые утраченные элементы. На последнем этапе фасады выкрасили в светло-желтый цвет, а лепные детали – в белый. Именно так здание выглядело в конце XIX века.

Кроме того, в ходе реставрации в доме Щапова восстановили оконное остекление, повторяющее оригинальное.

Здание создал архитектор Александр Вивьен, известный автор доходных домов Москвы в те годы. Двухэтажное здание с мезонином и подвалом расположено на территории бывшей Немецкой слободы. С момента возведения здание перестраивали несколько раз. Однако фасады конца XIX века остались в неизменном виде.

Ранее стало известно, что Мосгорнаследие одобрило проект реставрации усадьбы Абрикосовых. Ей вернут исторический облик. В ходе восстановительных работ будут учитываться особенности всех исторических периодов, в которые создавалось строение.

Предполагается, что реставрация здания займет около пяти лет. За это время планируют восстановить сводчатые палаты в подвале здания, которые относятся ко второй половине XVII века. Фасадам вернут облик 1880-х годов. При этом для экспонирования оставят обнаруженные на фасадах фрагменты барочных наличников и полуколонн XVIII века. На уровне нижнего этажа восстановят отделку рустом (штукатурка, имитирующая природный камень) и участки каменной кладки XVII века.