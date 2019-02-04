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08:17

Усадьбе Абрикосовых вернут исторический облик

город благоустройство

08:17

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Усадьбе Абрикосовых вернут исторический облик. Реставраторы и архитекторы нашли оптимальные решения для сохранения памятника архитектуры в Потаповском переулке. В ходе восстановительных работ будут учитываться особенности всех исторических периодов, в которые создавались усадьба. Об этом рассказали в научно-методическом совете при департаменте культурного наследия Москвы.

"За последние месяцы в доме была проведена большая часть научно-исследовательских и противоаварийных работ. Его расчистили от обрушений, были демонтированы аварийные элементы. Сейчас продолжается укрепление несущих конструкций постройки. Департамент культурного наследия Москвы выдал собственнику задание на разработку проекта реставрации и приспособления памятника под современные нужды осенью прошлого года", – цитирует mos.ru главу столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

По его словам, реставрация здания займет около пяти лет. За это время планируют восстановить сводчатые палаты в подвале здания, которые относятся ко второй половине XVII века. Фасадам вернут облик 1880-х годов. При этом для экспонирования оставят обнаруженные на фасадах фрагменты барочных наличников и полуколонн XVIII века. На уровне нижнего этажа восстановят отделку рустом (штукатурка, имитирующая природный камень) и участки каменной кладки XVII века.

В ходе реставрации зданию также вернут оригинальную планировку и оформят ее в той же цветовой гамме. Для этого реставраторы будут использовать архивные описания и сохранившиеся фотографии.

Осенью 2018 года стало известно, что собственник городской усадьбы Абрикосовых в Потаповском переулке начал разработку проекта реставрации. Усадьба сильно пострадала в результате пожара, когда во время тушения было пролито несколько этажей, в том числе бывшая квартира Абрикосовых. К настоящему времени на объекте провели противоаварийные работы. В частности, специалисты укрепили несущие способности здания.

Усадьба состоит из каменных палат, построенных в последней трети XVII века. Объект неоднократно перестраивался. В начале 1930-х в здании надстроили два деревянных этажа.

Ранее сообщалось, что Мосгорнаследие начало поиски подрядчика, который проведет реставрацию Западного и Восточного флигелей усадьбы "Воронцово" на юго-западе Москвы. Ведомство предварительно согласовало проекты будущих работ, в рамках которых запланировано воссоздание каменного и кирпичного декора, оконных и дверных проемов. Также будет воссоздано два крыльца, декоративные изразцовые печи и печные трубы.

Помимо этого, планируется реставрация деревянной конструкции кровли. В Западном флигеле на историческое место вернут главный вход. Кроме того, воссоздадут дощатые полы и внутреннюю открытую лестницу. Также планируется благоустройство и озеленение прилегающей территории, отмечается в сообщении.

город благоустройство

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