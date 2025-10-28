Ветхие объекты самостроя демонтированы в двух населенных пунктах ТиНАО

Фото: 123RF/epidemiks

Территория возле поселка Рогово и деревни Горнево в столичном районе Вороново освобождена от незаконно возведенных строений. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

В ведомстве уточнили, что кирпичные одноэтажные постройки площадью 108 квадратных метров располагались на территории общего пользования. При этом незаконные строения находились в ветхом состоянии и долгое время не эксплуатировались.

На данный момент освобожденные от самостроя земельные участки уже расчищены от строительного мусора.

Ранее специалисты демонтировали пять объектов самостроя в 4-м Западном проезде в районе Матушкино на территории Зеленоградского административного округа Москвы. Самострой был ликвидирован на участке, использовавшимся под здание автомойки.

В ходе обследования территории выяснилось, что арендатор участка самовольно возвел там дополнительные строения, пристройку, а также установил контейнер и навес общей площадью 304 квадратных метра.