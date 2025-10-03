Пять объектов самостроя демонтированы на автомойке в Зеленограде

Фото: 123RF/epidemiks

Пять объектов самостроя демонтированы в 4-м Западном проезде в районе Матушкино на территории Зеленоградского административного округа Москвы, сообщила пресс-служба государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города.

Начальник ведомства Иван Бобров уточнил, что самострой был ликвидирован на участке, использовавшимся под здание автомойки. Выяснилось, что арендатор участка самовольно возвел там дополнительные строения, пристройку, а также установил контейнер и навес общей площадью 304 квадратных метра.

"Объекты использовали под шиномонтаж, мойку и хозяйственно-бытовые нужды. При этом разрешительная документация на их размещение не оформлялась", – подчеркнул Бобров.

Также участок оказался захламлен строительным мусором и автомобильными запчастями. В итоге арендатору пришлось самостоятельно демонтировать незаконные сооружения, расчистить территорию и устранить все нарушения.

Ранее на месте незаконной постройки в столичном районе Щукино появилась общественная парковка. Одноэтажный самострой располагался по улице Берзарина. Было установлено, что участок, на котором было возведено строение, является частью уличной дорожной сети и не предназначен для целей строительства.

