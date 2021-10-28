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Москва 24

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Город

11:57

В Москве количество перекрестков с "вафельной" разметкой превысило 200

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в текущем году "вафельную" разметку нанесли еще на 19 перекрестках, сообщает газета "Известия" со ссылкой на департамент транспорта.

В ведомстве пояснили, что данная разметка напоминает автомобилистам о том, что они не должны выезжать на перекресток, если не уверены, что успеют проехать до красного сигнала светофора.

Всего в Москве "вафельная" разметка нанесена на 200 перекрестках.

С 1 марта 2019 дорожные камеры начали штрафовать за выезд на такую разметку. Предполагается, что это позволит уменьшить заторы и улучшить дорожное движение в городе.

Ранее эксперт рассказал, как проезжать вафельную разметку во 2-м Брянском переулке. Там она с двух сторон ограничена зебрами.

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