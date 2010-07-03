Засекреченный бункер открыли для посещений в Москве

Подземный бункер советских времен во 2-м Новокузнецком переулке открыли для посещения. Теперь москвичи могут свободно прогуляться по месту, где раньше хранились секретные государственные материалы.

Раньше этот неприметный дом в Замоскворечье круглосуточно охраняли вооруженные силовики, здесь находился спецархив министерства иностранных дел СССР – бункер № 703. Здание с длинными подземными коридорами и тяжелыми металлическими дверями строилось в начале 50-х годов. Хранилище, где хранились мировые тайны, располагалось на глубине 42 метра.

"Все, что нужно сохранить даже в случае ядерной войны, все, что обеспечивает баланс на планете, оно хранилось здесь. Огромный внешнеполитический спецархив", – рассказал историк Дмитрий Юрков.

Все документы вывезли из бункера в 2005 году, многие из них до сих пор остаются под грифом секретности. Всего под землей сотрудники МИД хранили порядка десяти тысяч документов, в случае ядерной угрозы все входы и выходы замуровывались.

"Сейчас они (Бункеры. – Прим. ред.) рассекречиваются массово, у нас в экспозиции представлены материалы, архивные материалы по 20-ти московским бункерам глубокого заложения. Сейчас эта информация становится общедоступной, легенды и мифы раскрываются постоянно", – добавил Юрков.

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