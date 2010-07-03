Записать ребенка на спортивное тестирование стало проще

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru обновили услугу "Запись на тестирование по выбору спорта для детей от 5,5 до 12 лет", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С ее помощью родители могут узнать, какой вид физической активности больше подходит их ребенку – плавание, легкая атлетика, спортивная гимнастика, карате или футбол.

Сервис стал удобнее: родителям при онлайн-записи нужно предоставлять меньше информации. В частности, теперь не обязательно указывать свои паспортные данные и номер СНИЛС ребенка.

Кроме того, возле некоторых информационных полей, которые нужно заполнять, появились подсказки. Например, они напомнят родителям о том, что для прохождения тестирования ребенку необходима справка от педиатра.

Руководитель направления "Городские электронные услуги" столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов напомнил, что на само тестирование надо приехать за 15 минут до его начала, иначе запись аннулируют.

Всего в столице открыто 11 центров тестирования. Они работают на базе спортивных школ Москомспорт с октября 2016 года. Записаться в любой из центров можно только через портал mos.ru.

Тестирование проводится бесплатно. Всего за три года его прошли более 14,5 тысячи детей.

"Главная цель программы – помочь детям раскрыться, успешно реализовать заложенные в них природные способности. Кроме того, тестирование позволяет оценить текущий уровень подготовки ребенка. Данные оцениваются по нормативным шкалам, с учетом пола и возраста", – рассказала первый замглавы департамента спорта Светлана Бажанова.

Она рассказала, что специалисты определяют, на каком уровне находится физическая подготовка ребенка, какие качества развиты сильно, а какие более слабо. Все эти результаты родители видят в заключении тестирования, которое им направляют на адрес электронной почты.

"На основе они получают рекомендации для ребенка по конкретным видам спорта, которых обычно около пяти, а также список городских школ, специализирующихся на этих видах спорта", – пояснила Бажанова.

После прохождения тестирования родители могут записать ребенка в подходящую ему секцию, воспользовавшись услугой "Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества" в разделе "Популярные" каталога услуг на mos.ru.

На само тестирование можно записаться в разделе "Услуги", там выбрать направление "Отдых, культура, спорт", затем – раздел "Спорт", и там уже найти нужную услугу.

Записавшись на прием, родитель должен указать сведения о себе и ребенке. Уже после этого потребуется приехать в центр тестирования. Процедура занимает не более двух часов и состоит из трех этапов.

Сначала проводится психофизиологическое тестирование. Специалисты определяют тип темперамента ребенка, оценивают его внимание, память, скорость реакции. Затем – антропометрическое исследование, во время которого определяют особенности телосложения ребенка, его физическое развитие, состояние опорно-двигательного аппарата, периферическое зрение, а также рассчитывают биологический возраст.

На последнем этапе у ребенка определяют силовые, координационные, скоростные и скоростно-силовые способности, гибкость, а также состояние вестибулярного аппарата.

Сервис "Запись на тестирование по выбору спорта для детей от 5,5 до 12 лет" запустили на mos.ru осенью 2017 года. За все время к нему обратились более 11,5 тысячи раз.

Ранее в сервисе "Мои документы" назвали пять самых популярных среди москвичей социальных услуг. Лидером рейтинга стало изменение данных для получения мер социальной поддержки. По этому вопросу в офисы подали свыше 29,5 тысячи обращений.

