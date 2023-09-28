Вход в Музей Победы будет бесплатным для педагогов и школьников в День учителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Педагоги и ученики смогут бесплатно посетить экспозиции Музея Победы в День учителя, 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В частности, они увидят выставку "Битва за Москву. Первая Победа!" и посетят экскурсию "Подвиг Армии". Помимо этого, гостей пригласили на концерт, мастер-класс по изготовлению открыток и кинопоказ.

Ранее сообщалось, что с 29 сентября по 1 октября в Пушкинском музее пройдет книжная ярмарка. В каждый из этих дней с 11:00 до 17:00 можно будет купить выставочные каталоги, редкие издания по истории искусства и нумизматике, детскую и образовательную литературу, а также сувениры и аксессуары.

Кроме того, 1 октября на ВДНХ для пожилых москвичей проведут бесплатные экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия по случаю Дня старшего поколения. В частности, москвичи старшего поколения смогут прогуляться по оздоровительному маршруту, который проходит через территорию ландшафтного парка.

ВДНХ пригласил москвичей на День старшего поколения