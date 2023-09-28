Торгово-офисный комплекс ввели в эксплуатацию в Хорошёвском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Шестиэтажное здание торгово-офисного комплекса ввели в эксплуатацию на севере Москвы в Хорошёвском районе. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Оно расположено по адресу Хорошёвское шоссе, дом 25Б, уточнил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он добавил, что в столице сохраняется "благоприятный инвестиционный климат", создаются возможности для развития бизнеса.

Деловая инфраструктура, по его данным, стабильно пополняется современными зданиями. Так, новый торгово-офисный центр класса А, выполненный в единой классической стилистике с элементами ампира и эклектики, возвели недалеко от крупного жилого комплекса. Общая площадь новой постройки – 5 тысяч квадратных метров.

Он объяснил, что на первом этаже комплекса будет размещена торговая часть. Там выделены помещения для отделения банка, продуктового магазина, аптечного пункта, откроется кафе-ресторан.

Отмечается, что со второго по шестой этаж находятся офисные площади различных форматов. Автомобильный паркинг и технические помещения сделали на подземном уровне.

Кроме того, в здании круглосуточно будет находиться охрана. Оно также оснащено необходимыми инженерными системами, работающими автономно и поддерживающими комфортный микроклимат внутри помещений. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили в соответствии с общей концепцией квартала.

Мосгосстройнадзор уделяет пристальное внимание качеству объектов городской деловой инфраструктуры по поручению Сергея Собянина, добавил председатель комитета Игорь Войстратенко.

По его информации, на каждом этапе строительства здания на Хорошевском шоссе инспекторы Мосгосстройнадзора проводили контрольно-надзорные мероприятия, в частности, перед сдачей объекта в эксплуатацию. Всего прошло десять выездных проверок, к ним привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС").

Уточняется, что эксперты провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований, чтобы оценить соответствие качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации.

Войстратенко подчеркнул, что стабильный прирост объема офисных площадей демонстрирует статус Москвы как одного из крупнейших деловых центров России.

Ранее сообщалось, что офисный квартал "STONE Ходынка" возведут рядом со станцией столичного метро "ЦСКА". Центральной частью каждой башни будут дизайнерские двусветные лобби, высота потолков в них будет достигать 8 метров, они свяжут территорию офисного квартала с ландшафтным парком.

До этого стало известно, что инвестор построит офисный центр с паркингом около станции метро "Калужская". Площадь постройки составит 42,6 тысячи квадратных метров. Строительство создаст дополнительные рабочие места за пределами центра города.

Собянин рассказал о развитии районов Беговой, Савеловский и Хорошевский