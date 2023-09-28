Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в Москве с начала недели уменьшилась на 18%

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Ситуация с распространением вирусных инфекций в столице стабилизировалась, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с 25 сентября заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в столице снизилась на 18%. В частности, ОРВИ среди детей уменьшилось на 29%, среди взрослых – на 7%. За последние три дня количество заболевших COVID-19 среди взрослых снизилось на 5% и почти на 40% – среди детей.

Ракова обратила внимание на то, что в этом году сезон острых вирусных инфекций стартовал позже обычного и характеризовался резким ростом числа заболевших, особенно детей.

"Мы планово готовили систему здравоохранения к работе в таких условиях и с уверенностью можем сказать, что принятые меры позволили оказать помощь всем заболевшим в полном объеме, стабилизировать ситуацию и выйти на стандартные для этого времени показатели заболеваемости ОРВИ", – подчеркнула заммэра.

Она также сообщила, что в этот сезон ОРВИ и COVID-19 в большинстве случаев протекают в форме обычной простуды.

Накануне сообщалось, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20% и более превышены в 35 городах России. Как правило, эпидемический сезон указанных заболеваний в России начинается в октябре, однако рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется уже сейчас.

Днем ранее говорилось, что свыше 1,2 миллиона случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировали в России за прошедшую неделю. Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, в частности с установлением холодной погоды на большей территории России.

Эксперты отметили рост сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ