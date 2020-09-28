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Москва 24

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Город

19:07

Москвичи пожаловались на новую разметку в районе Алтуфьевского шоссе

город транспорт

Москвичи недовольны новой разметкой в районе Алтуфьевского шоссе

Москвичи выступили против новой разметки на пересечении Алтуфьевского шоссе и Вологодского проезда. Жители сообщают, что там исчезла одна полоса, из-за чего движение оказалось парализовано, сообщает телеканал Москва 24.

Свое недовольство водители высказали в Facebook. Они отметили, что в районе перекрестка всегда было много машин, а с появлением новой разметки и вовсе случился коллапс.

"Неплохо бы исправить. Раньше такого не было. Всегда хорошо проезжал. Вот уже 5 минут стою на пустом месте", – отметил один из водителей.

Замруководителя дирекции ГКУ ЦОДД Александр Филичкин пояснил, что изменение разметки в районе пересечения Вологодского проезда и Алтуфьевского шоссе не планировалось.

"В настоящее время мы связались с коллегами из департамента ЖКХ. Они обещали в кратчайшие сроки все поправить", – сообщил он.

Ранее московским водителям разрешили перестраиваться в 20 тоннелях небольшой протяженности. В частности, сплошную разметку заменили на прерывистую в тоннелях с минимальным показателем аварийности.

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