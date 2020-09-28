Развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе реконструируют в 2023 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства

Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе планируется завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства Рафика Загрутдинова.

По его словам, предстоит возвести две эстакады, построить и реконструировать около трех километров дорог. Стоимость работ – 2,8 миллиарда рублей.

В рамках проекта построят путепровод по основному ходу Алтуфьевского шоссе, левоповоротные съезды с Алтуфьевского шоссе при движении в область на внешнюю сторону МКАД и с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе при движении в центр. Также предусмотрен боковой проезд с внутренней стороны МКАД.

Предстоит реконструировать правоповоротный съезд с внутренней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе при движении в центр, левоповоротный съезд с Алтуфьевского шоссе при движении в центр на внутреннюю сторону МКАД, правоповоротный съезд с Алтуфьевского шоссе при движении в область на внутреннюю сторону МКАД.

Также реконструируют левоповоротный съезд с внутренней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе по направлению в область, правоповоротный съезд с Алтуфьевского шоссе при движении в центр на внешнюю сторону МКАД и правоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе по направлению в область.

По итогам торгово-закупочных процедур по определению генподрядчика развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе реконструирует ООО ИФСК "АРКС".

До конца этого года планируется запустить движение транспорта по реконструированной развязке МКАД – Волоколамское шоссе. Ранее ход реконструкции транспортной развязки осмотрел Сергей Собянин.