Развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе реконструируют в 2023 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства
Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе планируется завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства Рафика Загрутдинова.
По его словам, предстоит возвести две эстакады, построить и реконструировать около трех километров дорог. Стоимость работ – 2,8 миллиарда рублей.
В рамках проекта построят путепровод по основному ходу Алтуфьевского шоссе, левоповоротные съезды с Алтуфьевского шоссе при движении в область на внешнюю сторону МКАД и с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе при движении в центр. Также предусмотрен боковой проезд с внутренней стороны МКАД.
Предстоит реконструировать правоповоротный съезд с внутренней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе при движении в центр, левоповоротный съезд с Алтуфьевского шоссе при движении в центр на внутреннюю сторону МКАД, правоповоротный съезд с Алтуфьевского шоссе при движении в область на внутреннюю сторону МКАД.
Также реконструируют левоповоротный съезд с внутренней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе по направлению в область, правоповоротный съезд с Алтуфьевского шоссе при движении в центр на внешнюю сторону МКАД и правоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе по направлению в область.
По итогам торгово-закупочных процедур по определению генподрядчика развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе реконструирует ООО ИФСК "АРКС".
До конца этого года планируется запустить движение транспорта по реконструированной развязке МКАД – Волоколамское шоссе. Ранее ход реконструкции транспортной развязки осмотрел Сергей Собянин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: