Жилые дома и общественно-деловые объекты возведут на участке бывшей промзоны Братцево

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ходе первого этапа редевелопмента участка бывшей промзоны Братцево на улице Адмирала Макарова инвестор возведет жилые дома и общественно-деловые центры. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Договор заключили в 2022 году. Всего планируется возвести более 550 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 49 тысяч квадратных метров социальной и общественно-деловой застройки и свыше 501 тысячи квадратных метров жилья. На сегодняшний день инвестору предоставили разрешение на строительство.

"В рамках первого этапа там появятся жилые и общественно-деловые объекты общей площадью 136 тысяч квадратных метров. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Сейчас идет подготовка площадки к началу строительно-монтажных работ", – уточнил Ефимов.

Новый квартал будет находиться в транспортной доступности. Так, на автомобиле можно будет добраться за две минуты до Ленинградского шоссе и за 10 минут до Третьего транспортного кольца. В двух минутах пешком располагается станция Московского центрального кольца Балтийская, а за 15 минут можно дойти до станции "Войковская".

В рамках первого этапа инвестор построит 10 жилых домов, детский сад на 325 человек, школу на 750 детей и физкультурно-оздоровительный комплекс. По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, планируется возвести комфортные общественные пространства.

Заместитель гендиректора компании-девелопера Лариса Лукьянова указала, что в квартале построят также детские площадки, прогулочный бульвар и променад на уровне второго этажа.

Ранее стало известно, что в Конькове проведут редевелопмент двух неэффективно используемых территорий общей площадью 2,47 гектара. Там возведут жилые здания суммарной площадью 75 тысяч "квадратов", на первых этажах которых смогут разместиться коммерческие предприятия.

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