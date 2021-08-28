В парке "Кузьминки-Люблино" выросла популяция редких ящериц

Фото: Мосприрода

В парке "Кузьминки-Люблино" выросла популяция редких прытких ящериц. Об этом рассказали специалисты Мосприроды.

Прыткая (проворная) ящерица занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией.

Специалисты признают, что увеличение количества молодых особей может быть обычным колебанием численности. Кроме того, на рост популяции могло повлиять несколько благоприятных факторов, таких как сухие жаркие летние месяцы, наблюдаемые в столице в последние два года, и уменьшение количества посетителей в отдаленных частях парка из-за антиковидных ограничений.

"Прыткие ящерицы – это вид небольших пресмыкающихся разной окраски: они бывают коричневыми, зелеными или серыми. Зеленые чаще самцы, а молодые самки коричневые. Длина этих ящериц вместе с хвостом достигает в среднем 25 сантиметров, самых крупных особей – 35 сантиметров. Причем 60 процентов длины приходится на хвост", – рассказали специалисты Мосприроды.

Сегодня в Москве насчитывается 569 видов уникальной флоры и фауны, которые бережно охраняются и восстанавливаются.

Ранее специалисты Мосприроды обнаружили на берегах Верхнего Знаменского пруда в Битцевском лесу редкую молодую птицу – кулика-перевозчика. Данный вид занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости.