Дороги и тротуары Москвы помоют с шампунем в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 29 августа, московские дороги и тротуары промоют со специальным шампунем. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"С помощью средства специалисты удалят мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. Будут промыты тротуары, общественные пространства, асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки", – рассказал Бирюков.

Он также отметил, что в местах, где не сможет проехать техника, комплексные бригады выполнят мойку вручную. Бирюков добавил, что моющее средство, которое используется, не содержит кислот и щелочей, оно безопасно и полностью разлагается в почве.

Ранее сообщалось, что улицы Москвы теперь экспериментально убирают с помощью коммунальной техники на электротяге. В распоряжении специалистов комплекса городского хозяйства появилось несколько вакуумных подметально-уборочных машин на электротяге.