Дороги и тротуары Москвы помоют с шампунем в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В субботу, 29 августа, московские дороги и тротуары промоют со специальным шампунем. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"С помощью средства специалисты удалят мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. Будут промыты тротуары, общественные пространства, асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки", – рассказал Бирюков.
Он также отметил, что в местах, где не сможет проехать техника, комплексные бригады выполнят мойку вручную. Бирюков добавил, что моющее средство, которое используется, не содержит кислот и щелочей, оно безопасно и полностью разлагается в почве.
Ранее сообщалось, что улицы Москвы теперь экспериментально убирают с помощью коммунальной техники на электротяге. В распоряжении специалистов комплекса городского хозяйства появилось несколько вакуумных подметально-уборочных машин на электротяге.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: