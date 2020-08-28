Новые площадки для пикников откроются на территории кемпинга в "Сокольниках"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На территории кемпинга в парке "Сокольники" 29 августа откроются новые площадки для проведения пикников, сообщает Агентство "Москва".
Там провели комплексное благоустройство и оборудовали мангальные точки. Площадки для барбекю представляют собой деревянные крытые беседки площадью от 20 до 50 квадратных метров.
Они рассчитаны на разное количество людей, причем пикник могут устроить как несколько человек, так и большая компания. Беседки построены по подобию веранды в современном стиле, то есть имеют крышу, под которой удобно укрыться в случае дождя.
Мангальные точки расположены в лесу в отдалении друг от друга, при этом каждая площадка огорожена, что создает ощущение уединенности для компании.
Возле каждой беседки оборудован угольный мангал, где можно приготовить мясо и овощи на гриле. В самих беседках есть столы и скамейки. Кроме того, на веранде есть электричество, и гаджеты можно зарядить прямо на месте. Аренда беседок для пикника платная.
Ранее сообщалось, что в России за первые два месяца лета возросли по сравнению с прошлым годом продажи палаток, спальных мешков, рюкзаков и других товаров для отдыха на природе и рыбалки.
Согласно сведениям оператора фискальных данных "Платформа ОФД", палатки в июне покупали на 14% чаще, в июле – на 11%. Спальные мешки в июле покупали на 17% чаще, в июне – на 9%. А походные рюкзаки в июле приобретали на 13% чаще, в июне – на 8%. Кроме того, увеличились продажи складных столов для пикника. Если в июне их продажи выросли на 36%, то в июле – на 54%.
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