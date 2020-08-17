В России увеличились продажи палаток и рюкзаков – СМИ

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В России за первые два месяца лета возросли по сравнению с прошлым годом продажи палаток, спальных мешков, рюкзаков и других товаров для отдыха на природе и рыбалки. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно сведениям оператора фискальных данных "Платформа ОФД", палатки в июне покупали на 14% чаще, в июле – на 11%. Спальные мешки в июле покупали на 17% чаще, в июне – на 9%. А походные рюкзаки в июле приобретали на 13% чаще, в июне – на 8%. Кроме того, увеличились продажи складных столов для пикника. Если в июне их продажи выросли на 36%, то в июле – на 54%.

А вот продажи чемоданов упали, отметили аналитики. В июне их приобретали в пять раз реже прошлогоднего, в июле – на 44% меньше, чем в 2019 году.

Ранее кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала о главных ошибках, совершаемых людьми во время отпуска. По ее словам, люди оказывают себе медвежью услугу, отправляясь в отпуск на неделю. Она считает, что отдыхать нужно минимум 21 день.

"Недаром в СССР санаторно-курортная карта выдавалась на 21 день. Этот срок появился неспроста. Наш организм адаптируется к новым условиям от 7 до 14 дней, а это как раз период нашего современного отпуска. Мы просто не успеваем перестроиться", – считает Овчаренко.

По мнению психолога, люди часто проводят время в отпуске довольно однообразно. Она советует не просто лежать на пляже, а посетить ранее неизвестные места, съездить на экскурсию. Это позволит расширить свой кругозор и отдохнуть не только телом, но и душой.