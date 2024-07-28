Для анимации и нейрографики: какие площадки "Лета в Москве" арендовать в СЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" москвичи могут потанцевать, заняться портом, порисовать, сделать своими руками сувениры и другое. Для тех, кто хочет провести необычную встречу, для бронирования предлагается более 600 мест в разных районах города, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, на Митинской улице площадку проекта "Московские сезоны" оформили в духе советского ампира. В шале для анимации, украшенном колоннами и гирляндами цветов, гости могут провести камерную встречу. Она вмещает до 10 человек, разрешается взять еду и напитки. Для арендатора предоставлены техническое помещение и точка сбора отходов. Материалы можно разместить в комодах и стеллажах. Шале уже забронировано для проведения занятий по нейрографике, психологии и изготовлению игрушек.

Также на этой фестивальной площадке есть концертная сцена, на которой можно организовать танцевальные классы, театральные постановки, литературные чтения или музыкальные выступления. На представления можно пригласить до 30 человек. На этой сцене регулярно проходят танцевальные и функциональные тренировки для участников проектов "Спортивные выходные" и "Московское долголетие", в конце июля там можно будет послушать песни, которые исполнял Владимир Высоцкий.

Для бронирования доступна и круглая жаровня, обрамленная колоннами. Она оборудована дровяным грилем и подойдет для организаторов кулинарных мастер-классов или ярмарок. На данный момент там открыто много слотов для проведения мероприятий.

На сцене, расположенной на фестивальной площадке на Авиационной улице, можно провести спектаклю, концерт или цирковое представление. Сооружение похоже на средневековый замок с башенками на крыше и скульптурами львов у подъездной дороги. Зрителям разрешается взять еду и напитки. Вскоре там пройдет танцевальные мастер-классы, функциональные тренировки и спектакль-фарс.

Более камерные встречи можно провести в анимационном шале со скульптурами львов у входа. Там есть возможность организовать тематические и творческие мастер-классы, турниры по шахматам и другим интеллектуальным играм. Шале закрыто, поэтому мероприятия можно проводить в любую погоду. Площадка часто становится местом встречи участников проекта "Столица добрых дел".

Недалеко для аренды расположена жаровня с дровяным грилем. Там можно провести кулинарные занятия и винтажные ярмарки. В данный момент в расписании есть свободные даты для бронирования.

Для любителей больших открытых пространств подойдет фестивальная площадка в ландшафтном парке "Митино". Она вмещает до 50 человек. Там можно провести мастер-классы, интеллектуальные игры, занятия по йоге или концерт. Кроме того, на площадке проходят тренировки по единоборствам и зумбе.

На концертную сцену, расположенную в парке "Северное Тушино" можно пригласить до 100 человек. Площадка подходит как для тренировок на свежем воздухе, так и для литературных чтений и пленэров. В ближайшее время там проведут мастер-классы по йоге и регби, а также выступления музыкальной группы "Где-то там" и певицы Леоры.

Организовать кинопоказ, соревнования по падел-теннису, игровые турниры или уличный фитнес позволяет сцена в детском парке "Четыре стихии". Рядом с ней расположены четыре игровые площадки, оформленные в стиле разных сезонов. Посетители могут принести с собой еду и напитки, а также взять с собой домашних животных. Вскоре там гостям расскажут, как вырастить из косточки экзотическое растение, покажут приемы карате и капоэйры, а для детей проведут обучающие занятия по рисованию и игры.

Полукруглую сцену для крупных музыкальных и цирковых представлений, небольших художественных выставок, пленэров и кинопоказов можно забронировать около ротонды на бульваре Генерала Карбышева. Площадка популярна среди горожан: каждый день гостей ждут на творческие мастер-классы, спортивные праздники, лекции, эстафеты и настольные игры.

Также в бульварной зоне 6-го микрорайона в Митине есть уличная сцена, где размещаются до 30 человек. Для них можно организовать творческие и спортивные занятия или зрелищные мероприятия. Чаще всего там проводятся игровые турниры, творческие вечера, интерактивные программы и спортивные праздники.

Ранее сообщалось, что на сайте фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" появился раздел для организаторов мероприятий. Там предприниматели могут найти ответы на вопросы и получить городскую поддержку. После бронирования площадки и проведения мероприятия предприниматели могут получить летний бизнес-бокс с электронными сервисами для развития собственного дела, а также рекламную кампанию.