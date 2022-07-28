Зону отдыха "Левобережье" на севере Москвы закрыли для купания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор запретил купание на территории зоны отдыха "Левобережье" в Северном административном округе столицы. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

"В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям закрыта зона отдыха "Левобережье" (САО). Купание в водоемах запрещено, установлены знаки о запрете купания", – говорится в публикации.

В Роспотребнадзоре напомнили, что сейчас в городе можно купаться на территории восьми зон отдыха. Это Путяевский пруд № 1, Озеро Мещерское, Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Тропарево, Большой городской пруд, Школьное озеро, озеро Черное.

Ранее ведущий специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что купальный сезон в Центральной России в этом году продлится по меньшей мере до середины августа. По ее словам, пока ночи остаются теплыми, так что вода не будет быстро остывать.

