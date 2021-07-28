Олег Леонов назвал основой комфортной жизни умное озеленение города

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Особенности высадки новых растений в каждом районе Москвы обсудили куратор проектов "ЛизаАлерт" Олег Леонов и директор Аптекарского огорода Алексей Ретеюм.

Леонов считает, что нужно учитывать мнение экспертов при озеленении города, а также ориентироваться на лучшие современные практики.

"Москве необходимо умное озеленение. Нужна своя программа для каждого района с учетом его специфики, а главное – мнения жителей. Пусть эксперты разрабатывают варианты, а жители голосуют за те, что им больше нравятся", – сказал он.

Алексей Ретеюм добавил, что ассортимент флоры парков, уличных и дворовых газонов может и должен быть разнообразным. Он считает, что в Москве можно высаживать орех, сирень, а также дубы и альбицию.

Ранее Леонов и координатор движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов встретились с жителями Патриарших прудов и предложили свои варианты решений застарелых проблем центра. В частности, они выступили за установку шумовых датчиков около ресторанов и стройплощадок.