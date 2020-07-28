Московский планетарий откроется 1 августа и будет работать без выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский планетарий вновь откроет свои двери для посетителей 1 августа и будет работать по новому графику, сообщает пресс-служба планетария.
С этого дня Звездный дом будет работать без выходных с 10:00 до 21:00. С новым расписанием можно ознакомиться на сайте планетария. Интервалы между сеансами будут увеличены, а последний сеанс в Большом Звездном зале теперь будет начинаться в 19:30.
Желающие смогут посетить музей Урании, Большой Звездный зал, Малый Звездный зал, 4D-кинотеатр и Парк неба. Экскурсии пока не проводятся, но посетители могут самостоятельно осмотреть два выставочных зала музея Урании и Парк неба.
Генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев рассказал, что в Звездном доме готовятся к возобновлению работы экскурсионных и образовательных программ, как только это будет возможно.
Число посетителей будет ограничено, чтобы сохранялась безопасная дистанция. В планетарии рекомендуют также заранее покупать билеты на сеансы онлайн.
В ноябре прошлого года столичный планетарий отметил свой 90-й юбилей. В 1994 году он был закрыт на капитальный ремонт. Снова начал работу планетарий 12 июня 2011 года. В настоящий момент он является наиболее технически оснащенным научно-просветительским центром по астрономии в РФ. Он находится на Садово-Кудринской улице недалеко от Московского зоопарка.
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