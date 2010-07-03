В центре Москвы благоустроят ряд улиц и площадь Академика Доллежаля

В столице стартовали работы по комплексному благоустройству площади Академика Доллежаля, улиц Верхней Красносельской, Лобачика, Малой Красносельской, а также 5-го и 6-го Красносельских переулков. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как пояснили в столичном департаменте капремонта, "до начала работ территория, прилегающая к площади Академика Доллежаля, находилась в неудовлетворительном состоянии". Специалисты отметили изношенное состояние тротуаров и покрытия проезжей части, малую освещенность улиц и хаотичную парковку.

Проект благоустройства территории рядом с НИКИЭТ имени Доллежаля обсудили с местными жителями на собраниях рабочей группы. Горожане высказали предложения расширить тротуары, обустроить парковки, автобусные остановки и стоянки для грузового транспорта. На основе этих пожеланий проект благоустройства был доработан.

По данным департамента капремонта, после работ количество парковочных мест вырастет на 34%. Будет создано 211 парковочных мест на улицах, еще 50 − на плоскостной парковке, а также одно место для туристических автобусов. Большую часть мест для парковки обустроят в парковочных карманах, что повысит безопасность дорожного движения, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Кроме того, на направлении в сторону станции метро "Красносельская" появится автобусная остановка "2-й Красносельский переулок", а остановку "Верхняя Красносельская улица" перенесут ближе к выходу из подземки. Благодаря этому пересадка с одного вида транспорта на другой будет занимать у пассажиров меньше времени. На всех перекрестках и у автобусных остановок будут расположены пешеходные переходы.

В ходе благоустройства тротуары расширят до 3,5−7 метров, хотя число полос движения останется прежним благодаря оптимизации их ширины. Покрытие тротуаров и дорог обновят, рядом с остановками установят лавочки и навигационные стелы. Освещать улицы будут новые фонари и торшеры.

Рядом с НИКИЭТ имени Доллежаля также разобьют газоны, высадят больше растений и благоустроят детский сквер.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве улицы Ильинка. Мэр отметил, что на Ильинке появятся качественные тротуары, мощеные плиткой, а на смену подвесному освещению придут исторические фонари.