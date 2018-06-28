За время ЧМ-2018 Музей Победы посетили 130 тысяч туристов

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Более 130 тысяч посетителей принял Музей Победы с начала ЧМ-2018. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

"Большинство посетителей – это болельщики из разных стран мира, которые приехали в Москву, чтобы поддержать свои сборные", – рассказали в пресс-службе.

Почти за две недели проведения чемпионата мира по футболу все площадки музея, включая экскурсии, посетили 131 тысяча 984 человек.

По словам пресс-службы количество посетителей за вторую половину июня этого года в пять раз превысило прошлогодние показатели.

Ранее президент США Дональд Трамп похвалил Россию за организацию ЧМ-2018.