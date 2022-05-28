Переселение еще 80 семей началось по программе реновации в Царицыно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Переселение еще 80 семей началось по программе реновации в столичном районе Царицыно. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что ранее в Царицыне уже начали переселять жителей четырех домов.

"...панельная пятиэтажка на Кавказском бульваре стала уже пятой в районе. Сегодня, 28 мая, начался переезд 80 семей в новостройку на улице Каспийская", – уточнил специалист.

В новые квартиры переедут жильцы дома, расположенного по адресу: Кавказский бульвар, дом 40, корпус 2.

Ранее в Москве началось переселение более 140 семей в столичном районе Щукино. Здание располагается в 1-м Пехотном переулке.